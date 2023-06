No YouTube o sucesso já conquistou mais de um milhão de visualizações e nas ruas continua a animar festas e convívios dentro e fora do país. 'Castigo', kuduro lançado por Bruno de Carvalho numa parceria com Scró Q Cuia, continua a fazer as delícias dos fãs... mesmo os mais improváveis.

Nas redes sociais, Bruno tem vindo a destacar alguns desses momentos, sendo que dois deles tiveram como protagonistas Agir e Richie Campbell.

Ambos os músicos gritaram uma das partes da letra 'Bruno de Carvalho no beat' levando o público a completá-la.

Veja os momentos de seguida:

