Com mais de 56 mil seguidores na sua conta de Instagram, Lili Caneças gosta de fazer com eles diversas confidências e de partilhar curiosidades acerca da sua vida. Ainda hoje, dia 2, por exemplo, a socialite recordou um dos seus visuais, notando que atualmente o seu roupeiro não é tão cheio como outrora.

"Tinha tanta roupa que dei quase toda a um trabalhador de etnia cigana que trabalhou na obra do meu apartamento... adorava falar com ele. Conhecia as griffes todas porque as filhas trabalham na feira", revela numa publicação.

"Tenho saudades deste anorak o mais bonito e quente que tive até hoje... quem ficou com esta toilette que a aproveite bem", completou.

Leia Também: Lili Caneças desabafa: "Estou à beira de um ataque de nervos"