Além da mensagem da viúva de Luís Aleluia, Zita Favretto, João Loy também assinalou na sua página de Instagram os dois meses da morte de Luís Aleluia.

No Facebook, o artista começou por escrever: "Tinha prometido a mim mesmo não assinalar esta data, mas não resisti. Peço-te desculpa, mas a emoção foi mais forte que a razão".

Junto de uma imagem onde Luís Aleluia também está presente, acrescentou: "Foi esta foto que me fez saltar o coração e pensar: ora porra, lá se foi o nosso projeto. Também sei que nos encontraremos algures, não sei onde nem quando, para o finalizar".

"Tenho muitas saudades tuas, meu mano... das tuas gargalhadas, do teu humor, da tua ironia. Mas no fundo, no fundo, lá muito no fundo, eu quero lá saber do nosso projeto, eu queria era que estivesses aqui com a malta que te ama e que tu amas, em especial a tua Zita, e os teus filhotes. Beijos até ao céu, que não sei porquê, deve ser onde tu te encontras", completou.

