Timothée Chalamet também queria ter feito parte do fenómeno 'Barbie'. Ao Hollywood First Look, a realizadora do filme de sucesso, Greta Gerwig, revelou uma conversa que teve com o jovem ator durante as filmagens.

Greta confessou que Timothée visitou o set desta produção, altura em que lhe disse que gostaria de contar com ele na mesma, bem como com Saoirse Ronan.

"Eu tentei ter os dois no filme. Nenhum deles conseguiu", começou por dizer a realizadora, que acrescentou: "O Timothée veio ao set e disse: 'eu devia estar nisto', e eu respondi 'eu sei', por que motivo não estás?'".

Greta Gerwig tinha intenções de contar com as participações especiais dos dois atores, que por motivos de agenda acabaram por ficar de fora.

Vale lembrar que Greta trabalhou com Timothée Chalamet e Saoirse Ronan nos filmes 'Lady Bird' (2017) e 'Mulherzinhas' (2019).

