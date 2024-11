Timothée Chalamet desabafou, recentemente, numa entrevista com Zane Lowe para a Apple Music, que foi aconselhado a ganhar peso quando era mais novo, de modo a conquistar papéis para filmes de grande nome em Hollywood.

Timothée admitiu que essa pressão chegou a surgir por parte do seu agente: "Se eu fizesse uma audição para 'The Maze Runner' ou 'Divergente', coisas desse género que estavam a surgir quando eu estava a chegar, o feedback era sempre: 'Oh, tu não tens o corpo certo'. Eu tinha um agente que me ligou e disse: "Tu tens de engordar" [...].

O ator resistiu à pressão de corresponder às expectativas de Hollywood e encontrou o seu caminho em filmes de produções mais pequenas, como 'Call Me by Your Name', 'Lady Bird', 'Little Women', entre outros.

"Eram filmes de orçamento mais reduzido, mas muito pessoais - não sei como o dizer de outra forma - que começaram neste espaço de cinema. Foi aqui que encontrei o meu ritmo, a minha confiança, o meu fluxo, o que quer que lhe queiram chamar".

Veja a entrevista completa abaixo.

