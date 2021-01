Tiffany Trump, filha de Donald Trump, está à procura de casa em Miami, apurou o Page Six.

De acordo com a publicação, depois do presidente dos EUA ter perdido as eleições de novembro, vários membros da família Trump estão a mudar-se para o estado da Florida.

Atualmente, Tiffany está hospedada no Setai Hotel com o namorado, Michael Boulos, com quem está numa relação há dois anos.

Recorde-se que a jovem, de 27 anos, é fruto do casamento passado de Donald Trump com Marla Maples.

