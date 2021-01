Tiffany Trump está a começar uma nova fase da sua vida. A filha de Donald Trump foi pedida em casamento pelo namorado, Michael Boulos.

Esta terça-feira, 19 de janeiro, um dia antes do pai deixar a Casa Branca - uma vez que a tomada de posse de Joe Biden vai acontecer esta quarta-feira, 20 de janeiro - Tiffany, de 27 anos, anunciou no Instagram que está noiva.

"Tem sido uma honra comemorar muitos marcos, ocasiões históricas e criar memórias com a minha família aqui na Casa Branca, nada mais especial do que o meu noivado com o meu incrível noivo Michael" escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado de Michael.

Na mesma publicação, Tiffany destacou que se sente "abençoada e entusiasmada" para viver o próximo capítulo da sua vida.

Por sua vez, Michael também partilhou a grande novidade na sua página de Instagram.

