Tiffany Haddish voltou a falar do desejo de adotar uma criança e partilhou os seus planos numa entrevista ao E!'s Daily Pop.

"Acabei de ir a África. Eu estava na Eritrea, e as pessoas estavam a tentar dar-me filhos", contou a atriz de 'Night School', de 42 anos.

"Eu estava do género, 'agora espere, tenho que tratar da papelada. Não posso simplesmente levar as crianças comigo'", lembrou.

Questionada se estava a planear recorrer à adoção, Tiffany Haddish disse: "Não agora, mas talvez no final do ano, início do próximo ano".

