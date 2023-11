A atriz Tiffany Haddish foi detida por suspeita de condução sob estupefacientes.

De acordo com o Departamento de Polícia de Beverly Hills (BHPD), a atriz, de 43 anos, foi presa na manhã de sexta-feira e enfrenta agora uma acusação de DUI (condução sob estupefacientes, na sigla inglesa) depois de supostamente ter adormecido ao volante.

As autoridades confirmaram ter recebido uma chamada por volta das 5h45 [horário local], relativamente a uma mulher que foi parada no meio da autoestrada enquanto o veículo estava em movimento. De acordo com o BHPD, a artista será libertada ainda esta sexta-feira.

Segundo o tablóide TMZ, que foi o primeiro a relatar a notícia, Haddish estava a regressar de um evento em West Hollywood, que decorreu na noite anterior, em comemoração ao 43.º banquete anual gratuito de Ação de Graças local para uma ação comunitária.

