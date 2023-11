Deu entrada na passada quarta-feira, dia 22 de novembro, num tribunal do estado de Nova Iorque, uma queixa de agressão sexual contra Jamie Foxx, alegadamente cometida em 2015. O ator norte-americano, com recurso a um comunicado, já reagiu à acusação.

Na nota, entretanto citada pela revista People, Jamie nega, através dos seus advogados, todos os acontecimentos e sublinha que em 2020, a mesma pessoa avançou com uma "ação judicial praticamente idêntica".

"Esse caso foi arquivado logo depois. As acusações não são mais válidas ​​​​hoje do que eram naquela altura. Assim que o processo avançar, o Sr. Foxx pretende entrar com uma ação judicial por difamação", pode ler-se ainda.

Vale lembrar que a alegada vítima acusa Jamie Foxx de lhe ter tocado sem consentimento, dizendo que este chegou mesmo a "colocar os dedos" na sua "vagina e ânus" até que uma amiga apareceu e pôs fim à agressão. Com este processo, a mulher que acusa Foxx exige uma indemnização.

Este caso foi aberto ao abrigo da Lei de Sobreviventes Adultos de Nova Iorque, que expira hoje mesmo, dia 24 de novembro, e na qual é permitido que as vítimas processem os alegados agressores sexuais, mesmo que os crimes cometidos tenham expirado.

