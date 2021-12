Ticiana Xavier, repórter da 'Dois às 10', da TVI, sofreu um "enorme acidente de viação" há uma semana. A notícia foi dada por Joana Araújo, antiga colaboradora do 'Você na TV'.

No Instagram, Joana Araújo contou que estava num evento, em Lisboa, e no final do mesmo estava planeado ir ao concerto de Tony Carreira, na Altice Arena. No entanto, acabou por ir a correr para junto da amiga após saber do acidente.

"[...] Recebi uma chamada que dava conta do enorme acidente de viação que a minha amiga Ticiana Xavier sofreu quando ia ter comigo. Rapidamente larguei tudo e fui para o local. O pânico, o medo e o choque foram avassaladores, mas hoje a Ticiana está bem (graças a Deus!)", lembrou. Veja a publicação na íntegra:

Uma publicação que foi depois destacada nas stories da página de Instagram de Ticiana Xavier. "Sobre amizade", acrescentou.

© Instagram_ticixavier

