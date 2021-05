A prepararem-se para dar as boas vindas ao primeiro bebé em comum, uma menina, Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio não escondem o amor que os une e as carinhosas partilhas nas redes sociais começam a surgir com 'mais frequência'.

Ainda esta quinta-feira, o ator surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um adorável retrato da amada.

"Treino; Kiss na dama; E agora vamos gravar, que a vida não são kisses", escreveu na legenda da fotografia, revelando desta forma que fez questão de ir ao escritório da companheira para lhe dar um 'miminho' antes de seguir para o trabalho.

Uma publicação que rapidamente chamou a atenção de muito fãs. Veja abaixo:

Leia Também: Irmã de Carolina Patrocínio posa em roupa interior e mostra 'barriguinha'