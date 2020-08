Tiago Teotónio Pereira namora com a irmã da apresentadora Carolina Patrocínio há quase um ano mas, Rita Patrocínio, a nova cara-metade do ator, que em julho do ano passado anunciou a separação da atriz Filipa Areosa, não quer que se saiba. "Eles tinham alguns amigos em comum e começaram a aproximar-se. Tudo isto depois da relação com a Pipa [Filipa Areosa] ter terminado. A Rita não teve nada a ver com o final da relação deles, [o envolvimento deles] foi posterior", garantiu um amigo do casal à TV 7 Dias.

"Ela não quer que [o relacionamento] se torne público. Ela é muito low profile [discreta], sempre foi, e prefere manter as coisas assim. A Rita não quer que se torne uma relação mediática, daí o [Tiago] Teotónio [Pereira] ter dito já, algumas vezes, que não tinha namorada. Eles namoram mas não vivem juntos. O Tiago tem a casa dele e a Rita vive com a mãe", revela ainda a mesma fonte. O ator e a atriz namoraram durante cinco anos e o relacionamento terá, segundo amigos do casal, terminado por vontade da artista.

"Passei uma ou duas semanas a chorar, desfeito", assumiu publicamente Tiago Teotónio Pereira em entrevista ao jornalista Daniel Oliveira no programa "Alta definição", exibido pela SIC. Cerca de três meses depois, o coração voltava a bater com mais força por causa de Rita Patrocínio. "Eles estão muito bem um com o outro. São parecidos em muitas coisas e têm vários gostos em comum. Dão-se muito bem", afirmou mesmo o amigo do novo casal em declarações exclusivas à edição desta semana da revista de televisão.