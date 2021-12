Tiago Rufino declarou-se ao marido, Luan Tiófilo, como forma de o felicitar pelo 30.º aniversário, celebrado esta quinta-feira, dia 16.

"Parabéns, borreguinho! Agora já és maricona velha. Já estás com 30 anos. Espero do fundo do meu coração que possas ser sempre feliz e que eu caminhe ao teu lado pelo menos, por mais 30 anos. Amo-te", escreveu na legenda de uma foto de ambos.

Recorde-se que o casal tornou-se popular com a participação na 'Casa dos Segredos 7', da qual Tiago Rufino saiu vencedor.

