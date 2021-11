Luan Tiófilo, antigo participante do 'Secret Story', sentiu-se mal e acabou por desmaiar em casa depois de ter sofrido um pequeno acidente doméstico.

Tal como conta num conjunto de vídeos partilhados nas suas redes sociais, o marido de Tiago Rufino sentiu-se mal devido à dor causada pelo facto de ter entalado o dedo numa janela.

"Eu não desmaiei aqui em casa hoje não né? Não caí de cara no chão com tudo… vocês não vão acreditar", começa por contar.

"Eu estava aqui na sala e vi que começou a chover e fui fechar as janelas [...] e as janelas são de correr e eu joguei uma janela com tudo e deixei um dedo lá. O estouro que deu no meu dedo, gente…" relata, garantindo que ainda sente dor.

"O problema é que eu sai da casa de banho a correr para chamar o Tiago, porque vi que estava passando mal, eu só corri e caí de cara na cozinha. Estou mal até agora, e está doendo muito", termina, dando conta de que para o casal o fim de semana parece ter terminado da pior maneira.

