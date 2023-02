Tiago Rufino foi um dos convidados do programa de Manuel Luís Goucha desta terça-feira, 7 de fevereiro, conversa onde deu pormenores da sua separação de Luan Tiófilo.

Já no final da entrevista, o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' mostrou-se desiludido por não ter podido falar mais sobre a sua vida.

Depois do burburinho gerado à volta destas confissões, Rufino fez hoje um novo esclarecimento no Instagram.

"Maltinha, eu sabia que ia falar da minha separação. Sabia que era o que tinha mais interesse. Só achei que poderia ter falado um pouco mais da minha infância (porque foi até pedido fotos de criança), assim como do meu trabalho", notou.

"Na 'pré-entrevista' eu falei da minha vida desde que nasci até agora. Por isso, achei que iríamos passar por todas as fases da minha vida. Daí ficar um pouco surpreso. Seja como for, não estou bravo com o Goucha, que seria", garante.



© Instagram - Tiago Rufino

Leia Também: Tiago Rufino desiludido com entrevista de Goucha: "Já está feito"