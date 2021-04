Tiago Felizardo usou esta terça-feira, dia 13, a sua conta oficial de Instagram para desejar um feliz aniversário ao "amor da sua vida" - a atriz Matilde Breyner.

No dia em que a esposa, com quem casou em setembro de 2019, completa 37 anos de vida, o também ator resolveu partilhar com os seus seguidores um conjunto de 10 fotografias nunca antes de vista que traduzem os mais diversos momentos de cumplicidade entre o casal.

Curioso? Espreite a galeria para ver as imagens.

Leia Também: Novas fotos da barriguinha de grávida de Sara Matos (agora em biquíni)