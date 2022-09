Tiago Castro viveu na noite de sexta-feira, 23 de setembro, um momento particularmente desafiante. O ator marcou presença na Feira das Colheitas, em Arouca, subindo ao palco doente para apresentar o seu espetáculo de stand-up, 'Daqui de Baixo'.

O icónico Crómio de 'Morangos com Açúcar' recusou adiar o espetáculo com o qual se encontra em digressão mesmo depois de ter sido medicado, revela Marine Antunes - mulher de Tiago Castro.

Através de um texto emotivo, Marine elogia a resiliência do marido numa verdadeira "ode aos artistas".

"Esta semana foi incrivelmente difícil. O Tiago voltou bastante doente do Vietnam e, em sete anos de relação, nunca o tinha visto tão frágil. Apanhou alguma bactéria tropical (não é transmissível) e foram dias e dias de tosse intensa, suores, mal-estar e noites sem dormir. Quase nunca se queixou mesmo estando assustado com o desconhecido e sendo ele hipocondríaco de causa e coração. Esteve sempre bem, estando mal", começou por contar, dando conta de que depois de "duas idas à urgência e de estar com um monte de antibióticos, vitaminas e coisas tal", Tiago esteve no palco "a dar tudo" - deixando lá "a sua alma e metade de um pulmão".

"Nunca pôs em causa faltar ou adiar o seu espetáculo. Porquê? Porque é absurdamente grato por trabalhar", lembrou Marine, que diz não ter dúvidas de que este espetáculo é para o marido o concretizar de um sonho.

"Porque um artista vai, faz, acontece e brilha mesmo quando não está bem. Porque a vida dele é o palco", enalteceu.

Também Marine viveu ontem um dia particularmente delicado ao ver partir uma amiga, que morreu na sequência de um cancro. "Hoje, para mim, também é um dia brutalmente difícil. Queria estar a despedir-me da minha amiga apesar de saber que estive com ela quando mais precisou de mim... mas enfim, vocês entendem, às vezes o coração está dividido. Mas estou feliz. Estou feliz porque tenho a sorte de assistir de perto a todas as formas de resiliência", completou.

Comovido com as palavras da mulher, Tiago Castro publicou na sua página o texto de Marine e disse: "Partilho o texto que a minha linda mulher escreveu. Porque há momentos em que nos faltam as palavras".

Eis abaixo a partilha completa: