Tiago Aldeia terminou a semana com a celebração do aniversário do seu patudo, como fez questão de destacar junto dos fãs.

O ator publicou na sua página de Instagram um carinhoso vídeo onde aparece junto do amigo de quatro patas e, desta forma, assinalou publicamente a data.

"O príncipe Hamlet faz oito anos", escreveu. Veja o vídeo na galeria.

