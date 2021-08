A par dos problemas psicológicos que enfrentou e que a levaram a querer desistir das finais de salto, barras assimétricas e solos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Simone Biles lidou ainda com uma notícia devastadora.

A tia paterna da ginasta morreu de forma inesperada em plena semana olímpica. Cecile Canqueteau-Landi, treinadora de Simone Biles, contou à revista People que a atleta apenas "pediu um tempo" para digerir a notícia quando lhe foi comunicada a perda.

A história de Simone Biles, recorde-se, está a inspirar o mundo depois da norte-americana ter decidido abandonar as três finais para dar prioridade à saúde mental. Biles disputou a final no concurso de trave e regressou aos Estados Unidos com a medalha de bronze.

