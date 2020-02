Thomas Rhett foi pai pela terceira vez, fruto do casamento com Lauren, como o próprio cantor anunciou na sua página do Instagram.

Ao lado das primeiras fotografias da bebé, o artista revelou ainda o nome da filha: Lennon Love. A menina nasceu na segunda-feira, dia 10 de fevereiro.

"Foi uma alegria ver este anjinho a ser trazido ao mundo. A minha mulher foi simplesmente incrível durante o parto. Ver as nossas filhas a conhecer a Lennon pela primeira vez fo provavelmente a coisa mais doce que já vi em toda a minha vida", escreveu na legenda das imagens, que pode ver na galeria.

Recorde-se que o casal tem mais duas filhas em comum, Ada James, de dois anos, e Willa Gray, de quatro.

