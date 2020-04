The Weeknd revelou que o seu 30.º aniversário foi passado na companhia do seu ídolo, o ator Jim Carrey, de 58 anos.

O artista contou que quando teve a oportunidade de conhecer Jim, no ano passado, descobriram que moravam perto um do outro, o que levou a que a celebração em conjunto pudesse acontecer.

"O 'The Mask' foi o primeiro filme que eu vi no cinema - a minha mãe levou-me quando eu tinha quatro anos e fiquei surpreendido", recordou em conversa com a Variety.

"Quando lhe enviei uma mensagem com a minha morada, em Los Angeles, ele disse-me: 'Eu consigo ver a tua casa da minha varanda'. Pegamos em binóculos e acenamos um ao outro", contou, partilhando de seguida o encontro no seu aniversário.

"De qualquer forma, no meu aniversário, ele ligou-me e disse para eu olhar para a janela. Na varanda, ele tinha balões gigantes vermelhos, depois apanhou-me e fomos tomar o pequeno-almoço. Foi surreal", disse. "O Jim foi a minha primeira inspiração para ser artista", destacou ainda.

