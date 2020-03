"A música pode trazer alegria nos tempos sombrios", foi com estas palavras que o artista The Weeknd começou por descrever um vídeo partilhado na sua página do Instagram, esta quarta-feira, dia 25.

Imagens onde aparecem três mulheres a dançarem ao som de um dos êxitos do cantor, o tema 'Blinding Lights'. As mesmas aparecem com luvas e máscaras, e local em que estão a gravar parece ser numa ala de um hospital.

Um vídeo que não passou despercebido aos olhos de The Weeknd, que aproveitou o momento para deixar algumas palavras aos profissionais de saúde.

"Obrigado aos médicos e enfermeiros que arriscam a sua saúde e segurança todos os dias por nós", rematou.

