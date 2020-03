A propósito da pandemia do novo coronavírus, são muitas as figuras públicas que têm abordado o assunto nas redes sociais. Contudo, no caso de Zé Pedro Vasconcelos, este é um tema que o toca de forma mais pessoal.

Tal como o próprio apresentador da RTP1 afirmou, recentemente, na sua conta de Instagram, o irmão é médico em Espanha e, por isso, acaba por estar no 'centro da batalha'.

"Este é o meu irmão Miguel, é otorrino, trabalha nas urgências de um hospital central em Espanha", começa por referir.

"Sempre foi um menino/Homem, hoje é um dos milhares de super heróis que lutam no mundo contra o invisível. A ideia da derrota que não se vê vir vindo, que só se sente sentindo, transforma o mundo num labirinto. Como a onda que não se previu e virou os lobos ao mar", continua.

"São os Miguéis deste mundo, transformados em Minotauros, que nos vão abrindo alçapões no labirinto por onde possamos escapar/viver, que imagino de capa voando pelos corredores dos hospitais fazendo do impossível o executável, enxertando o amor na ciência para que a força não lhes falte, para que o fogo não se extinga. Obrigado a todos estes Heróis, voa e salva, voa e salva... Miguel, estica o peito para a frente. Um beijo maior meu maninho", completa

Leia Também: Espanha com 514 mortes em 24 horas. Quase 40 mil no total