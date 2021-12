Tiveram início este domingo, dia 12 de dezembro, as primeiras emissões em direto do programa 'The Voice Portugal'... e o arranque não correu como desejado para um dos mentores.

António Zambujo teve um contratempo e acabou por chegar atrasado à emissão.

A ausência do músico foi explicada pelos apresentadores, Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, logo na fase inicial do formato.

"O António Zambujo está neste momento a aterrar em Portugal, vindo de um concerto na Alemanha", revelou Catarina Furtado, que fez este comunicado depois de uma brincadeira de Vasco Palmeirim: "Oh não… mais um [Rui] Reininho", atirou o apresentador, referindo-se ao antigo mentor do programa.

António Zambujo acabou por juntar-se ao restante leque de mentores, dos quais fazem parte Marisa Liz, Aurea e Diogo Piçarra, cerca de uma hora depois do início do programa.

"Desculpem", fez questão de referir. "[...] Infelizmente, às vezes, as coisas não correm bem, e hoje não correu bem, cheguei atrasado… Queria pedir desculpa a todos, aos meus colegas, ao público, aos concorrentes", declarou, revelando ainda que este atraso teve impacto também na sua vida pessoal. "Infelizmente não podia ter sido o pior dia, que é o dia do aniversário do meu filho, João", lamentou, por fim.

