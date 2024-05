O novo concurso da RTP chama-se 'The Floor' e as inscrições já estão abertas. A informação foi divulgada esta tarde de quarta-feira, dia 22 de maio, através das redes sociais.

"Se é fã de concursos de cultura geral e de jogos de estratégia, inscreva-se já em shortaudition.com/The-Floor-Portugal ou ligue para o 760 100 110", pode ler-se ainda na partilha em causa.

No site supra mencionado, a RTP explica que o programa irá desafiar "100 concorrentes a competirem em duelos de perguntas de conhecimento e cultura geral, para conquistarem o tabuleiro de jogo mais valioso da televisão portuguesa".

"Os 100 concorrentes em jogo estão dispostos num chão de led quadriculado, e cada casa terá um concorrente e uma categoria distinta. Os duelos entre concorrentes têm a duração de 45 segundos e o primeiro concorrente a ficar sem tempo, perde e é eliminado do jogo. O vencedor do duelo conquistará a área do seu adversário, aumentando assim a sua área de jogo. As categorias podem ir desde "Raças de Cães", "Ferramentas" ou "Doces Típicos" a "Música Clássica" e "Geografia de Portugal"", refere ainda a estação pública.

Veja abaixo o vídeo de promoção.

