Os The Black Mamba foram os grandes vencedores do Festival da Canção deste ano com a música 'Love Is On My Side'. Apesar desta ter sido uma das canções de preferência do público, acabou por gerar discórdia por ser em inglês.

Não tendo ficado indiferentes às críticas que foram feitas a este respeito, o grupo acabou por 'responder' às mesmas através de uma paródia que fez da própria música em conjunto com Inês Lopes Gonçalves.

A mesma foi apresentada no programa de ontem (dia 11) do '5 Para A Meia Noite'.

