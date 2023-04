Cristina Ferreira presenteou esta quarta-feira, 5 de abril, os seguidores do Instagram com um verdadeiro 'tesourinho'

"Coisas que o Facebook lembra ao João Paulo Rodrigues", brincou a comunicadora ao mostrar a fotografia antiga na qual posa ao lado do amigo de longa data.

A imagem, que mostra Cristina e João Paulo há vários anos, terá sido captada nos bastidores do programa 'A Tua Cara Não Me é Estranha'. Na época, Cristina Ferreira era a apresentadora do formato e João Paulo Rodrigues um dos concorrentes que mais sucesso fazia entre o público.



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

