Jorge Gabriel voltou esta semana ao programa 'Praça da Alegria' depois de ter estado em isolamento social pela segunda vez. O apresentador viu-se obrigado a cumprir quarentena depois de Sónia Araújo, com quem co-apresenta as manhãs da RTP, ter testado positivo ao novo coronavírus.

Terminada a semana em que regressou ao pequeno ecrã, o comunicador mostrou-se grato numa mensagem publicada na sua conta de Instagram.

"Terminou uma das semanas em que mais valor dei ao que faço. Ao prazer imenso que sinto por comunicar, fazer parte de uma equipa, começar novos projetos, colaborar com um programa em velocidade de cruzeiro", começou por dizer.

Jorge Gabriel deixou ainda uma palavra de agradecimento a todos os profissionais que colaboraram com o programa durante a sua ausência e a Joana Teles, que atualmente substitui Sónia Araújo.

"Um beijinho à corajosa Joana Teles, por me aturar, ao Hélder Reis por me substituir com todo o empenho, e às dezenas de pessoas com quem me cruzei nestes dias. Um dia transformarei em palavras o quanto estou grato por trabalharem comigo. Obrigado", sublinhou.

Por fim, deixou uma mensagem à companheira televisiva: "Sóninha Araújo, e tu estás quase de volta. Um beijo. Até já".

Recorde-se que Jorge Gabriel esteve em isolamento pela primeira vez, devido aos diagnósticos positivos da mulher e das filhas. Em ambas as ocasiões, o apresentador testou negativo, pelo que cumpriu isolamento profilático.

