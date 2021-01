Depois de ser anunciada a entrada de Sofia Sousa no 'Big Brother', Teresa afirmou que tenciona abandonar o jogo. A ex-nora ainda permanece no bunker a aguardar o fim da quarentena e a concorrente recusa a ideia de conviver com esta dentro da casa.

"Este não é um jogo para famílias", afirmou, frisando que quer preservar a boa relação que as duas têm.

A ex-cabeleireira afirmou ainda que "espera que Sofia ganhe porque merece".

Joana Diniz mostrou-se a favor da decisão de Teresa e deixou claro que a sua saída é um gesto de amor para com a família.

No entanto, a convicção de Teresa ainda não a levou a 'bater com a porta'. Até ao momento, permanece em jogo.

Vale recordar que Sofia Sousa é ex-namorada de Tierry, filho de Teresa. O antigo casal tem uma filha em comum, Yasmin Dafne, de sete anos.

