Teresa Guilherme começou o dia com uma viagem no tempo ao recuperar do baú de memórias um 'tesourinho' com Manuel Luís Goucha. Registo que não resistiu em partilhar com o público.

"Olha que dois. Uma memória com o meu querido Manel Luís", escreveu na legenda.

A memória deixou os internautas deliciados e conquistou grandes elogios à dupla.

Curioso? Veja abaixo.

