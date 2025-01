António Sala foi quem partilhou nas redes sociais esta fotografia antiga, de quando tinha 15 anos.

O apresentador, atualmente com 76 anos, esteve de volta do "baú de recordações" e encontrou esta foto antiga, que rapidamente partilhou com os seguidores.

"Hoje [21 de janeiro] resolvi ir até o sótão e encontrei no meu enorme baú das recordações esta velhinha fotografia a preto e branco. Tinha eu 15 anos e foi durante uma das minhas primeiras apresentações em palco. Pois é meus queridos amigos, é isso mesmo. 'Recordar é viver'", escreveu junto da imagem.

