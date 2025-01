Se a a sua resposta foi Pedro Crispim, então acertou. O conhecido comentador e consultor de moda foi ao seu baú de memórias e partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um verdadeiro 'tesourinho'.

Trata-se de três fotografias de infância nas quais posa com o irmão.

"Quem olha não parece… Imaginem que usei polos de malha com mangas curtas, sentava-me em qualquer sítio de perna aberta e cheguei a usar botas ortopédicas (que mais pareciam 2 cacilheiros em hora de ponta) combinadas com 'soquetes' brancas. Nas fotos com o mano mais velho. A vida não é fácil meus amigos!", comentou.

Ora veja:

