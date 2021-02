Teresa Guilherme já partilhou na sua página de Instagram vários registos com a mãe, tendo voltado a recordar na rede social um desses momentos.

No entanto, desta vez a foto serviu para confessar as saudades que tem do abraço da progenitora, mostrando-se, no entanto, otimista em relação ao regresso à 'normalidade'.

"A fotografia de um abraço tão bom. Temos de acreditar que falta pouco para voltarmos a estes abraços. Força! Beijinhos", escreveu na legenda da fotografia.

De referir que por causa da pandemia, Teresa Guilherme tem estado afastada da mãe.

