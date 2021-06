A caminhar para o final da segunda gravidez, Blaya Rodrigues desabafou com os seguidores sobre o cansaço que sente nesta fase. Até então, a artista tinha-se mantido ativa - tanto na vida profissional como na esfera pessoal -, mas confessou que nos últimos dias a sua realidade mudou.

"Acho que me estou a render ao cansaço! E está tudo ok com isso..

Há menos de uma semana eu pensava: eu consigo fazer tudo" Estou aqui fresca e fofa, aguento com mais… mais trabalho, mais escadas, mais andar, mais ficar em pé. Mas dei por mim a perceber que não estou é a aguentar porra nenhuma", começou por dizer.

"Às vezes quero dar aquela respiradela bem funda e não consigo. Por isso tenho que concordar com o meu corpo que chegou a altura de descansar. Dançar ainda consigo! Mas são uns 5 minutos e está bom. Até a fazer amor fico cansada… sinto a lombar toda a ficar tensa. O problema é que não sou muito de descansar! Mas tem que ser", terminou.

Recorde-se que Blaya é já mãe de uma menina, Aura, que completa três anos em julho.

