Nove meses depois da morte de Tony Lemos, os Santamaria lançam o disco 'Eterno', em memória do músico. A propósito do lançamento, Filipa Lemos, vocalista do grupo e irmã de Tony, foi convidada no 'Dois às 10', onde abriu o coração para falar da dura perda.

"Cinco dos temas foram compostos por ele em estúdio. Este é para mim o álbum. São temas que contam o nosso luto, são temas muito fortes", começou por dizer.

Questionada sobre o processo de aceitação da perda do irmão, Filipa confessou que se concentrou no trabalho e em honrar a memória de Tony. "Não tive [o meu tempo] e, se calhar, foi bom. Tenho noção que existiram fases do luto que passei ao lado. A palavra que fica é saudade", desabafou.

"Na altura passei muitos dias a pensar como seria o futuro na ausência dele, mas sabia o que ele me diria. Ele era uma pessoa muito mais frágil do que eu, mais sensível e mais sentimental. Trabalhei a minha vida toda ao lado do meu irmão, conhecia tudo o que lhe ia na alma", continuou.

Filipa Lemos afirmou que "nunca lhe passou pela cabeça" abandonar os Santamaria após a morte do irmão, apesar de lhe fazer "tanta falta" o seu "braço direito e olhar cúmplice".

Além do trabalho, a família tem sido outro refúgio. A cantora contou ainda que tem sido o pilar dos familiares neste momento de dor, tentando recuperar os momentos de alegria.

Tony Lemos, recorde-se, morreu em outubro do ano passado, deixando a companheira, Marta Silva, na altura grávida, e dois filhos, de 15 e 21 anos, frutos de uma relação anterior. A bebé nasceu em fevereiro.

