Na madrugada desta segunda-feira, depois da grande estreia do 'Big Brother Zoom', estreou-se também o espaço de comentários ao formato, 'Fora d'Horas', com Maria Botelho Moniz, Marta Cardoso e Pedro Crispim.

O trio vai 'passar a pente fino' todas peripécias que diariamente vão dar que falar no reality show e esta primeira sessão ficou marcada pela análise dos concorrentes.

Enquanto reviam as apresentações, o comentador mostrou que não vai ter papas na língua ao revelar as suas opiniões.

"Temos ali muitos meninos da mamã. Gente que não faz nada da vida", afirmou Pedro Crispim a propósito de muitos concorrentes não saberem cozinhar.

Vale referir que nesta primeira fase do programa, para prevenir contra a propagação do novo coronavírus, os participantes vão estar isolados individualmente em apartamentos e vão interagir entre si com recurso às novas tecnologias.

