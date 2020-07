Depois de Ruy de Carvalho ter recorrido à sua página de Instagram para recordar Nicolau Breyner, esta quinta-feira, 30 de julho, dia em que faria 80 anos, foi a vez de José Raposo e Teresa Guilherme fazerem o mesmo.

"...E o Nico faria 80 anos! Tenho tantas saudades do homem 'boémio, anarquista e inconformado' como ele se auto-definia! Muitas saudades das suas histórias, do seu repentismo, da sua generosidade, do seu genial talento, da sua forma de brincar com a vida... - 'Não planeei, nem planeio a vida. Acho que é a vida que toma conta de nós. Somos uma poeira que anda aqui a gravitar. Estamos convencidos de que somos importantes e não temos importância nenhuma. Tenho muita consciência disso' - disse um dia", lembrou ator José Raposo.

"Temos a obrigação de lembrar o Nicolau Breyner a todo o momento, porque além de ser uma personalidade incontornável, inventou muitos dos caminhos que nós artistas hoje percorremos", escreveu de seguida.

Por sua vez, Teresa Guilherme disse: "Hoje farias 80 anos. E como eu queria poder dar-te um abraço e matar saudades tuas. Beijo grande meu querido Nicolau".

