Quando se pensa na história do Titanic, há de imediato uma música que a acompanha: 'My Heart Will Go On'. O tema de Céline Dion, que é, de resto, um dos mais conhecidos da artista canadiana, é o principal da banda sonora do filme que foi lançado em 1997 e que conta a história da tragédia vivida no dia em que o conhecido navio se afundou.

Com todo o enlace relacionado com a implosão do submersível Titan, cuja viagem tinha como objetivo levar os tripulantes a verem de perto o Titanic que está no fundo do mar, o tema de Céline Dion voltou a ganhar particular destaque.

No Spotify, desde a passada quinta-feira, dia 22 de junho, 'My Heart Will Go On' foi reproduzida 522.864 vezes, número que esta sexta-feira já aumentou substancialmente, conta o TMZ.

Só nos próximos dias será possível perceber ao certo o impacto que a morte dos cinco tripulantes do Titan teve nas reproduções deste tema, embora já seja correto afirmar que a história, contada em todo o mundo, relembrou a existência de 'My Heart Will Go On'.

