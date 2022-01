Ainda a recordar os momentos únicos que viveu durante os recentes concertos nos Coliseus, no Porto e em Lisboa, Carolina Deslandes voltou a falar aos fãs sobre estas quatro noites especiais.

No entanto, desta vez a cantora destacou um desabafo onde diz que "tem sido um caminho na sua vida, este de aprender a achar-se bonita".

"De me sentir confortável em público e de largar os hoodies e deixar de me esconder. Tenho aprendido que a felicidade e o amor, são as peças que fazem qualquer pessoa sentir-se bem consigo", escreveu.

"E estes quatro dias fizeram com que olhasse ao espelho, agradecesse e pedisse desculpa. Por todas as vezes que me disse que não devia vestir isto ou aquilo, por todas as vezes que me senti feia, insegura e incapaz. Pedi-me desculpa e fiz as pazes comigo. Obrigada", acrescentou.

[...] Obrigada corpo, cabeça e coração, por finalmente termos encontrado um lugar de paz", rematou.

