Em conversa com o Fama ao Minuto, Nuno Martins começou por partilhar os rituais de beleza que são, diz, muito "básicos".

"Faço só aquele hidratante depois de fazer a barba. Mas, regra geral, [uso] muito protetor solar porque trabalho todos os dias no barco, é a única coisa que faço", acrescentou.

A conversa não se centrou na beleza, mas sim na vida profissional de Nuno, o eterno Flash da série 'Morangos Com Açúcar'. Isto porque o ator regressou recentemente ao pequeno ecrã, na novela 'Amor Amor', da SIC, no papel de Minhoca.

Como está a correr este regresso e como foi depois de tantos anos sem a televisão na tua vida?

Foi muito bom. De repente, estou com 32 anos, os ‘Morangos Com Açúcar’ começaram quando eu tinha 18, e foi, quase, uma pausa de nove anos um bocado forçada e um bocado não forçada também. Mas é fixe porque já temos outra maturidade para lidar com isto. E para mim foi um bombom [esta oportunidade que surgiu]. Estive dez anos sem redes sociais e voltei a abrir [contas], reativei montes de amizades e as coisas foram surgindo. Sou muito abençoado por ter acontecido.

Sentes que hoje em dia é crucial um artista ter redes sociais?

Não acho que seja, há bons exemplos de bons atores, bem sucedidos, que não têm redes sociais, como o Hélder Agapito ou o Fernando Pires. Não é mandatório teres redes sociais, mas é fixe porque podes derivar. No meu caso, que tenho outro negócio, é muito mais do que só representação, consigo trabalhar várias áreas nesse sentido. Mas é estranho. Voltei [por] pressão.

Sentiste mesmo essa pressão para voltar?

Senti. A série ‘Morangos’ voltou a ser transmitida durante a pandemia. Achei que seria uma boa altura para reabrir o Instagram e foi o que fiz. De repente, muitas coisas a acontecer, muitas mensagens, 'likes', fiquei do género: 'não sei lidar com isto', foi um bocado 'overrunning'. Mas o que a vida me está a dar de bom nisso também me está a dar de mau. De repente, tenho um vício de manhã que a primeira coisa que vou fazer é ver o Instagram. Mas tem corrido bem, estou agora com uma agência que me está a ajudar muito também…

E vais agora continuar na televisão?

Sim, estão coisas para acontecer… Estou muito contente e sou uma pessoa muito abençoada. Tenho amigos bons.

Leia Também: Ricardo de Sá encontra-se com amigo de 'Morangos com Açúcar'