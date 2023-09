Taylor Swift já deu um importante passo no seu relacionamento com Travis Kelce. Conforme noticia o Daily Mail, a cantora terá passado cerca de uma hora com a família do atleta em Kansas City no passado fim de semana, antes de assistir a uma partida de futebol americano.

Esta semana, Travis falou precisamente desse momento no podcast 'New Heights', que apresenta com o irmão, Jason Kelce.

"Acho que foi incrível, que toda a gente na sala não tinha nada de mal a dizer sobre ela. Tu sabes, os amigos e a família", notou Travis.

"Ela estava fantástica, toda a gente falou bem dela", acrescentou com um sorriso.

