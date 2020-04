No meio de toda a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus são muitas as celebridades que têm contribuído para diversas causas de apoio à comunidade. Neste sentido, a imprensa internacional destaca agora o exemplo de Taylor Swift.

Conforme adianta a revista Rolling Stone, a artista tem vindo a ajudar, secretamente, uma pequena loja de música em Nashville.

À semelhança do que tem acontecido por todo o mundo, o estabelecimento foi obrigado a encerrar portas e a enviar os funcionários para casa de quarentena. Em declarações à publicação, um dos donos disse que Swift tem contribuído financeiramente para o alívio de cada trabalhador. Para além disso irá cobrir as despesas com os seguros de saúdes dos mesmos durante três meses.

