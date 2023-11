Taylor Swift anunciou, este sábado, que vai adiar o seu segundo concerto no Rio de Janeiro, no Brasil.

Numa nota publicada nas redes sociais, a cantora norte-americana explica que em causa estão as altas temperaturas que se fazem sentir na cidade e que a decisão foi tomada por uma questão de segurança.

"Estou a escrever isto do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o concerto desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipa tem de e estará sempre em primeiro lugar", pode ler-se.

© Instagram/Taylor Swift

Recorde-se que, na sexta-feira, uma jovem de 23 anos, fã da cantora, preparava-se para assistir ao primeiro dos concertos, mas sentiu-se mal ainda antes do espetáculo devido às altas temperaturas e acabou por morrer. Depois do incidente, o governo brasileiro decidiu abrir uma investigação sobre a falta de água nos concertos.

Taylor Swift está no Brasil para uma série de seis concertos da 'The Eras Tour' - três no Rio de Janeiro e três em São Paulo.

O autarca local e a organizadora do evento informaram, segundo o G1, que o concerto foi reagendado para a próxima segunda-feira, dia 20 de novembro.