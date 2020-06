Depois de todos os rumores sobre a sua orientação sexual, Taylor Schilling aproveitou as celebrações do Orgulho Gay para assumir publicamente a homossexualidade.

A atriz de 'Orange is the New Black' confirmou a relação com Emily Ritz, como relatam os meios de comunicação internacionais.

Inicialmente, quem destacou publicamente o namoro foi Emily, que publicou uma fotografia de ambas. "Não podia estar mais orgulhosa por estar ao teu lado, Taylor Schilling. Feliz Pride", escreveu na imagem.

Publicação que foi depois partilhada pela atriz, que acrescentou apenas seis emojis em forma de coração.

