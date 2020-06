Pablo Alborán recorreu à sua página e Instagram, esta quarta-feira, 17 de junho, para falar sobre a sua sexualidade, deixando uma mensagem de apoio à comunidade LGBT.

"Tenho algo para vos dizer", escreveu na legenda de um vídeo onde assume a homossexualidade.

"Às vezes esquecemo-nos do amor que nos une, que nos deixa mais fortes e melhores e, a partir desse amor, gostaria de vos contar uma coisa muito pessoal", diz no vídeo.

"Sempre lutei contra toda a expressão que vá contra a liberdade ou igualdade, lutei contra o racismo, xenofobia, machismo, transfobia, homofobia, qualquer tipo de ódio, e hoje quero que o meu grito seja um pouco mais forte. Estou aqui para vos dizer que sou homossexual e não há problema, a vida continua a mesma. Preciso e ser um pouco mais feliz do que já era", acrescentou.

O cantor continua afirmando que sempre teve o apoio de todos os que o rodeiam, no entanto, reconhece, há muita gente que "não vive assim". "Hoje, sem medo, também espero que esta mensagem ajude alguém. Mas, acima e tudo, faço isto por mim", destacou.

"Sempre escrevi músicas que falam sobre ti, sobre mim e o que está a acontecer à minha volta e qualquer pessoa pode identificar-se com as minhas letras, independentemente do sexo, idade e até idioma, porque para mim a música é livre e quero sentir-me igualmente livre", continuou.

O cantor aproveitou o momento para agradecer todo o carinho que tem recebido. Veja o vídeo na íntegra:

