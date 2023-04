É caso para dizer: o amor anda no ar! Mariana Pacheco partilhou na sua página de Instagram fotografias que retratam alguns dos momentos mais marcantes do passado mês de abril.

Sem dúvida que o seu romance com Syro, com quem surgiu em público pela primeira o final do ano passado, é o grande destaque desta coleção de imagens.

E o amor está presente nos mais diversos aspetos, tendo se destacado, sem dúvida, a tatuagem que ambos fizeram em conjunto.

Veja na galeria as imagens.

Leia Também: D'ZRT. As imagens do concerto na Altice Arena que ficará para a história