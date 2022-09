Tatiana Valério, antiga participante do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', revelou esta quinta-feira, 29 de setembro, o sexo do segundo filho.

Mãe de uma menina, Maria Constança, de dois anos, Tatiana aguarda a chegada de mais uma menina.

"Não pessoal não estou a anunciar o próximo papa que eu sei que o fumo foi quase branco. Mas, para que não restem dúvidas, vamos ter mais uma menina", brincou ao revelar um vídeo no qual surge um fumo cor de rosa a sair de um trator.

"Como tal, fica de uma vez por todas esclarecido quem manda cá em casa", brincou ainda.

Tatiana, recorde-se, apaixonou-se por um amigo do agricultor com quem chegou a namorar após o programa. Por amor, e concretizando um desejo antigo, a jovem mudou-se para o Alentejo e passou a viver no campo.

