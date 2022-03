Tatiana Magalhães deu a conhecer nas redes sociais um vídeo com todos os detalhes da festa de aniversário do enteado, Afonso, que completou sete anos.

O menino, filho de Bruno Magalhães, soprou as velas rodeado de amigos numa festa inspirada no universo do Rato Mickey, como poderá ver no vídeo da galeria.

Recorde-se que Tatiana e Bruno conheceram-se durante a participação no programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, em 2019, e têm um filho em comum, Artur, que nasceu em setembro do ano passado.

