É dia de festa em casa de Rúben e Tatiana Boa Nova. O vencedor da 'Casa dos Segredos 3' celebra esta quarta-feira 31 anos de vida.

A data especial foi assinalada nas redes sociais de Tatiana, que dedicou ao marido e pai do seu primeiro filho, Lourenço, uma bonita declaração de amor.

"O aniversariante é ele, mas o presente é meu. Ter-te na minha vida foi a melhor coisa que me aconteceu. Feliz aniversário, meu amor. Que contes muitos e que eu possa estar sempre do teu lado a contá-los contigo", começa por ler-se na legenda de um conjunto de fotografias captadas no jantar de aniversário de Rúben.

"Que continuemos a viver momentos inesquecíveis, que sejamos para sempre o melhor da vida um do outro. Obrigado pela família bonita que construímos juntos. Agora, vamos comemorar. Amo-te", completa.

